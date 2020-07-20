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الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص

الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص

2020/07/20
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ.
وقالت الوزارة إن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام تبدأ بنهاية داوم يوم الخميس 2 ذو الحجة فيما ستكون العودة يوم 19 من الشهر نفسه.
وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذو الحجة ويستأنف العمل يوم 13 من الشهر نفسه.




1 تعليق
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عين الصقر
2 ساعة

الاجازه يبغالها فلوس والفلوس مافي بح لافي عيد ولا سفر ولا فلوس بنجلس في البيت ونأكل عيش وشاهي ونقول الحمدلله ع العافيه الوضع مزري

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