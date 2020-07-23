تقديم موعد صرف المعاش التقاعدي ودعم ساند عن شهر أغسطس

المواطن - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها سوف تقوم بتقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل “ساند” إلى يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري بدلاً عن الموعد المحدد مسبقاً وهو يوم السبت الموافق 1 أغسطس.

وذكرت أنه نظراً لتوافق موعد صرف المعاشات مع إجازة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك فقد رأت المؤسسة تقديم موعد الصرف إلى يوم 29 يوليو.

وبينت أن المعاشات التي ستُصرف للمتقاعدين ومستفيدي نظام التعطل عن العمل “ساند” تخص شهر أغسطس، وذلك وفقاً لآلية نظام الصرف لدى المؤسسة الذي يكون مُقدماً في بداية أول كل شهر ميلادي.

يذكر أن ما صُرف لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل “ساند” لشهر يوليو تجاوز ثلاثة مليارات وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال، استفاد منها أكثر من تسع مئة وسبعة عشر ألف مستفيد.



