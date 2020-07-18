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توزيع حالات كورونا الجديدة .. 3 مدن تسجل 634 وإجمالي الوفيات 2447
حالات التعافي بلغت 194218 منها 2182 حالة حرجة

توزيع حالات كورونا الجديدة .. 3 مدن تسجل 634 وإجمالي الوفيات 2447

2020/07/18
الساعة 3:46 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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توزيع حالات كورونا الجديدة .. 3 مدن تسجل 634 وإجمالي الوفيات 2447 فحص كورونا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (3057) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (194218) حالة.

عدد الحالات النشطة 

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً في المملكة إلى (51751) حالة من بينها (2182) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (248416) حالة توفي منهم (2447) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2565 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: مكة المكرمة 224، الرياض 212، جدة 198، الهفوف 182، المبرز 118، خميس مشيط 109، حفر الباطن 106، المدينة المنورة 96، تبوك 84.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي




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