جامعة الملك خالد تعلن قبول 12 ألف طالب وطالبة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم لمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقًا للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات.

معالجة الصعوبات الإلكترونية

وبيّن القرني أن العمادة حرصت على معالجة الصعوبات التي واجهت بعض المتقدمين إلكترونيًّا حيث تم استقبال ومعالجة أكثر من 4 آلاف طلب عبر البريد الإلكتروني والرد على أكثر من 10 آلاف رسالة واتس آب وأكثر من 2000 اتصال هاتفي خلال فترة التقديم، وأبان القرني أن العمادة ستستمر في استقبال استفسارات المتقدمين من خلال الوسائل الإلكترونية دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصًا على سلامة الجميع.

نسب الترشيح ومعايير المفاضلة

وأكد عميد القبول والتسجيل أن العمادة وفي ضوء الشفافية التي تنتهجها تعلن نسب الترشيح للقبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (هنا).

وأضاف أن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين وذلك عن طريق خدمة القبول الفوري وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم تتم الموافقة على التخصص من قبل المرشحين، وأشار القرني إلى أن العمادة أتاحت خدمة تغيير القبول والتي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي وذلك وفق شروط القبول، وستتم إتاحة الخدمتين إلكترونيًّا من يوم 2 ذي الحجة حتى 18 من الشهر نفسه.



