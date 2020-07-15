ضبط مواطن وثق تعاطيه المخدرات بمقطع فيديو في سكاكا

المواطن - الرياض

نجحت فرق مكافحة المخدرات بمدينة سكاكا في القبض على مواطن، وذلك بعد توثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



