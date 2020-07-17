عاجل ضبط 3452 قارورة مسكر بحوزة سعودي وإثيوبي بجدة

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما ( 3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.



