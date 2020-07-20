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ولي العهد يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك سلمان 

ولي العهد يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك سلمان 

2020/07/20
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ولي العهد يطمئن ولي عهد الكويت على صحة الملك سلمان 
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.




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