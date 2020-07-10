عبث في جهاز ساهر على طريق الفطيحة للمرة الثانية

المواطن - فهد القحطاني - الفطيحة

عمد مخربون وعابثون بالممتلكات العامة في تكسير جهاز رصد السرعة ساهر للمرة الثانية على طريق الفطيحة، التابعة لمنطقة عسير الذي يربط منطقة جازان بمنطقة عسير.

وتعرض جهاز ساهر للاعتداء من قبل مجهول ليقوم بقلبه وتهشيمه، مستغلًّا هدوء الطريق من الحركة المرورية والظلام الدامس.

وفي الشهر الماضي، سبق الاعتداء على أحد أجهزة ساهر وحرقه على نفس الطريق، ومن المحتمل أن يستمر مسلسل التخريب لهذه الأجهزة إن لم تقم الجهات المسؤولة بوضع حماية لها وتعقب المجرمين والقبض عليهم ومحاسبتهم على ما قاموا به من إتلاف وتخريب لممتلكات الدولة.