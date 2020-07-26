عبدالعزيز بن سلمان: سنساند شركة نيوم لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الوزارة ستعمل على مساندة شركة نيوم لتوفير جميع احتياجاتها من مصادر الطاقة.

وأوضح وزير الطاقة خلال افتتاحه ورشة عمل مشتركة بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، أمس الأحد، أن الوزارة تدعم التعاون مع الشركة، وتحرص على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصرًا جوهريًّا في نجاحه وتحقيق أهدافه التي تمثل جزءًا من أهداف التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الوزارة ستعمل على مساندة نيوم في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، منها على سبيل المثال، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: إن وزارة الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق طموح نيوم في أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وأن تكون أحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالميًّا.



