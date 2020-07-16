عبدالفتاح عسيري يُوقّع لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي وجهته المقبلة، وذلك بعدما رفض تجديد عقده مع الراقي.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة 24 الرياضية قبل قليل في حسابه في “تويتر” أن عسيري وقع مع نادي النصر، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة مع الأهلي”.

تفاصيل عرض النصر لضم عسيري

وقيل: إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وعلى الفور طالب الجمهور الأهلاوي، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة لعسيري قبل انتقاله إلى النصر كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

متى كُشف موعد انضمام عسيري لـ النصر ؟

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويك إند المقبل!!.. قضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي طارق النوفل تساؤلًا غريبًا للجماهير الرياضية السعودية، وذلك بمناسبة مفاوضات النصر مع عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وغرّد النوفل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “هل هناك لاعب سعودي يستحق 18 مليون ريال لموسمين فقط وفيلا وسيارة ؟”.



