توزيع حالات كورونا الجديدة .. 4 مدن تسجل 861 إصابة وإجمالي الحالات الحرجة 2221

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (5488) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (183048) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (55101) حالة من بينها (2221) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (240474) حالة، توفي منهم (2235) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

تراجع الحالات المؤكدة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2671) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: جدة 250، الرياض 226، الهفوف 211، المبرز 174، الدمام 144، الطائف 99، حائل ومكة المكرمة 97 حالة في كل منهما، حفر الباطن 86، أبها 81، المدينة المنورة 78، وخميس مشيط 71.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:



