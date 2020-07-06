عراقيون يقتحمون مبنى برلمان كردستان بسبب تأخر الرواتب

المواطن - متابعة

اقتحم عدد من المتظاهرين في العراق مكتب برلمان إقليم كردستان في محافظة السليمانية اليوم الاثنين احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، كما طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية في الإقليم، وتحويل رواتبهم من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.

وخرج المئات من الموظفين في محافظة السليمانية، إلى الشوارع لمطالبة الحكومة ببحث أسباب تأخر صرف رواتبهم.

وتتأخر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين، وتبرر ذلك بوجود خلافات مع الحكومة العراقية، حيث من المفترض أن تبدأ هذا الشهر بصرف رواتب شهر فبراير الماضي على أن تصرف الأشهر الأخرى في وقت لاحق.