عرض فني من آل الشيخ لـ عبدالرحمن أبو زهرة

المواطن - الرياض

قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عرضًا فنيًا للفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، معلنًا عن تضامنه معه بعد أزمته الأخيرة، التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إن المخرجين يتجاهلون فنه ولا يطلبون منه الانضمام إلى أعمالهم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بتشرف إن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن إذا شرفنا ووافق على الورق.

وكان أبو زهرة قد كشف في تصريحات تلفزيونية الخميس الماضي أنه يعاني من الاكتئاب الشديد بسبب تعمد إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين “وأنا لو مشتغلتش في التمثيل ممكن أموت”.

كما دافعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد أن طالته اتهامات بالتنمر، أطلقتها الفنانة عفاف مصطفى.

وقالت عفاف مصطفى إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالٍ في أماكن التصوير، وأضافت: “مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولاً”.

ووصفت النقابة أبو زهرة بأنه “أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي”.

وسرعان ما اعتذرت الفنانة المصرية عفاف مصطفى، عن إساءتها السابقة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والتي أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “من قلبي بقول لحضرتك ما تزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة، ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده”.

وأضافت: “أنا كتبت البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده، وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ما تزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات.. حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة.. أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك”.



