عسير تسجل أعلى حالات كورونا اليوم بـ805 إصابات

المواطن – فهد القحطاني - أبها

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 805 حالات كورونا جديدة في مدن ومحافظات منطقة عسير، وبذلك يبلغ عدد حالات كورونا النشطة 5137 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 4218 حالة، والوفيات 20 حالة.

عسير تسجل النسبة الأعلى اليوم

وبهذا تصبح منطقة عسير هي الأعلى نسبة في الإصابات الجديدة بين مناطق المملكة، ولا زالت أبها وخميس مشيط تتصدران النسبة الأكبر في الإصابات بين محافظات المنطقة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 242 إصابة، ومدينة أبها 177 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 62 إصابة، ومحافظة محايل عسير 113 إصابة، وتنومة 5 إصابات، ومركز المضة 19 إصابة، ومركز بللسمر 3 إصابة، وبيشة 34 إصابة والنماص 49 إصابات ورجال ألمع 10 إصابات وسراة عبيدة 25 إصابة، وبارق 3 إصابات، وسبت العلايا 4 إصابات، والمجاردة 4 إصابات، ووادي بن هشبل 4 إصابات، والبرك إصابتين، والحرجة 23 إصابة، والفرشة 4 إصابات، والبشائر 3 إصابات، وتبالة 3 إصابات، وفي تثليث 6 إصابات.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1980) حالة، وأعلنت أيضًا عن تسجيل 58 حالة وفاة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (209,509) حالات، فيما وصل إجمالي الحالات المتعافية إلى (145,236) حالة وإجمالي الوفيات 1,916.