عسير تسجل 363 حالة كورونا جديدة وإجمالي الحالات النشطة 3387

المواطن - أحمد الشهري - عسير

كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدد من محافظات ومدن منطقة عسير.

توزيع الحالات الجديدة

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات فيروس كورونا ، أن الحالات الجديدة بمنطقة عسير سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 105 إصابات، ومدينة أبها 53 إصابة، ومحافظة بيشة إصابتين، ومحافظة محايل عسير إصابتين، ومحافظة رجال ألمع 11 إصابة، ومحافظة تنومة 6 إصابات، ومحافظة ظهران الجنوب 8 إصابات، ومركز بللسمر 31 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 44 إصابة، ومركز البشاير 13 إصابة، ومحافظة سبت العلاية 20 إصابة، ومحافظة تثليث 11 إصابة، ومحافظة الحرجة 7 إصابات، ومركز القحمة إصابة واحدة، ومركز الفرشة إصابة واحدة، ومركز المضة 28 إصابة، ومحافظة بارق 15 إصابة، ومحافظة سراة عبيدة 11 إصابة، ومحافظة المجاردة 9 إصابات.

حالات كورونا في عسير

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 16,287 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 12,863 حالة، وبلغ عدد الوفيات 37 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 3,387 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل (2331) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى (258,156) إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي (210,398) حالة، وبلغ عدد الوفيات (2,601) حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة (45,157) حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة(2143) حالة.



