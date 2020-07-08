عسير تسجل 461 حالة كورونا جديدة

المواطن - محمد الغبيشي - عسير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل ٤٦١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة عسير.

توزيع حالات كورونا في عسير

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في عدد من مدن ومحافظات ومراكز عسير، حيث سجلت خميس مشيط ١٤١ حالة، وأبها ٨٩ حالة ومحايل عسير ٧٦ حالة، وأحد رفيدة ٣٥ حالة، وسراة عبيدة ١٩ حالة، والحرجة ١١ حالة، ووادي ابن هشبل ١٠ حالات، والمضة ٩ حالات، والنماص ٩ حالات، وتنومة ٩ حالات، وبارق ٨ حالات، وتبالة ٨ حالات، والمجاردة ٦ حالات، وبللسمر ٦ حالات، وبيشة ٦ حالات، وتثليث ٥ حالات، والبشائر ٤ حالات، وظهران الجنوب ٣ حالات، والفرشة حالتين، والقحمة حالتين، ورجال ألمع حالتين، البرك حالة واحدة.

إجمالي حالات كورونا في عسير

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ١١٨١٤ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٤٨٧٦ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٣٥ حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٦٩١٣ حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل ٣٠٣٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى ٢٢٠١٤٤ إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي ١٥٨٠٥٠ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٢٠٥٩ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٦٠٠٣٥ حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة ٣٢٦٣ حالة.