عضو نصراوي سابق يرد على وسمين حول ملعب الجامعة وعسيري

المواطن - محمد سمعه

أثار سعد آل مغني، عضو نادي النصر السابق، الجدل وذلك بعد حديثه عن وسمين ارتبطا مؤخرًا بملعب جامعة الملك سعود، الذي يتنافس عليه النصر مع جاره الهلال، وباللاعب عبدالفتاح عسيري ومصيره مع الأهلي.

وكتب سعد آل مغني عبر حسابه في “تويتر”: “هاشتاق ملعب الجامعة هلالي، ربما مصدره من شخص نصراوي، وهاشتاق عبدالفتاح عسيري نصراوي، ربما مصدره من شخص هلالي، الجماهير لا أحد يطير في العجة”.

ودشن الجمهور الرياضي عبر “تويتر” وسم “عبدالفتاح نصراوي”، وذلك بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اهتمام نادي النصر بضم اللاعب قبل الهلال في الميركاتو الصيفي.

بينما تداول الجمهور الهلالي وسم “رسميًّا ملعب الجامعة هلالي” الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين عبر تويتر.

ملعب الجامعة يليق بالهلال فقط:

وأكد جمهور الهلال على أن ملعب جامعة الملك سعود لا يليق بأي نادٍ إلا الزعيم، كونه تُوج بدوري أبطال آسيا وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا، كما يُنافس بقوة على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجاري.

وإذا نجح النصر في ضم عبدالفتاح عسيري لصفوفه، ستكون ثاني صفقة ينافس فيها أصفر العاصمة، الهلال بعد صفقة اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي.

تعليقات حول صفقة الهلال وعبدالفتاح عسيري:

وبعد اهتمام الهلال بضم اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، حرص العديد من النقاد الرياضيين والمنتمين للوسط الرياضي على إبداء آرائهم بخصوص إتمام الصفقة ومدى فاعليتها للفريق الهلالي. وكانت البداية مع الناقد الرياضي عيسى الجوكم الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب الدولي رفض حتى الآن كل مساعي ناديه للتجديد، القضية ليست انتقاله لنادٍ محدد، بل الرغبة الأكيدة هي مغادرة ناديه بأي وسيلة لخلافات سابقة، يعرفها السواد الأعظم من فريقه”. ورد الإعلامي عبدالعزيز الهشبول على تغريدة الجوكم قائلًا: ”انتبه يا عيسى ترى يقولون، بدأ برصد”. أما الإعلامي عبدالعزيز المريسل فأطلق وسمًا عبر “تويتر” بعد تفاوض الهلال مع لاعب الأهلي بعنوان ”الأهلي يُوثق مفاوضات ذاك لـ عبدالفتاح عسيري”، وشهد الوسم تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين في موقع “تويتر”. بينما ذكر الناقد الرياضي عبدالله المالكي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بدأت الإدارة القانونية في الأهلي برصد كافة الأخبار الصحافية والتغريدات الصادرة عن إعلاميين، التي تُشير إلى وجود اتفاق بين عسيري وأحد الأندية، لاستخدامها قانونيًّا في حال رحل اللاعب؛ وذلك كونها دليلًا ماديًّا على وجود تفاوض وإغراء قبل دخول اللاعب للفترة الحرة”.