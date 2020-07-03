عضو نصراوي سابق يُوجه رسالة مثيرة لإدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

حرص سعد آل مغني، العضو السابق في النصر، على توجيه رسالة أثارت الجدل لإدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت حول المال الذي لم يُعط للاعب الراحل محمد العبدلي.

وكتب آل مغني عبر حسابه في “تويتر”: “إدارة النصر، سبق ووعدت الكابتن محمد العبدلي بمبلغ مالي قبل وفاته رحمه الله، من خلال المركز الإعلامي، لم يتم الوفاء بالوعد، ولم يتم الوفاء بالوعد كمان للجماهير اللي حضروا البروفة (الهواوي)”.

ويُعد المهاجم محمد العبدلي الذي رحل عن عالمنا في فبراير 2020 واحدًا من أفضل المهاجمين الذي مروا على النصر، حيث لعب العبدلي للأهلي، ثم لم يستمر طويلًا لينضم بعد ذلك إلى نادي النصر بعد حسم الأمير عبدالرحمن بن سعود للصفقة عن طريق السفر إلى جدة، ثم قام بعد ذلك بالاتجاه قصر الأمير عبدالله الفيصل رئيس الأهلي وقتها، ليحصل على موافقة الأخير لانتقال العبدلي إلى النصر.

إنجاز العبدلي مع النصر في منتصف السبعينات:

ونال العبدلي مع النصر لقب الدوري السعودي بموسم 1974/ 1975 كما نال لقب هداف الدوري في ذلك الموسم برصيد 12 هدفًا.

وفي عام 1980، قرر العبدلي اعتزال كرة القدم بسبب كثرة الإصابات.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن وصول نجميه البرازيليين بيتروس لاعب الوسط والمدافع مايكون، وذلك استعدادًا للانضمام لتدريبات النصر من أجل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة بيتروس ومايكون إلى السعودية:

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” وصول كل من بيتروس ومايكون إلى السعودية.

وكان الثنائي ارتبط اسماهما بالرحيل عن صفوف أصفر العاصمة، والانضمام إلى نادي ساو باولو البرازيلي وفقًا لتقارير صحافية برازيلية.

من ناحية أخرى، حرص نادي النصر على حسم مصير المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك بعد تألقه مع العالمي بالفترة الأخيرة قبل تعليق المباريات والنشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

ودخل النصر في الفترة السابقة، في مفاوضات مع نادي غلطة سراي التركي وذلك لشراء المدافع البرازيلي بصورة نهائية؛ نظرًا لاحتياج أصفر العاصمة له خلال المباريات المقبلة.

وفي وقت سابق، امتنع الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن الحضور لتدريبات فريقه، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي.

وتسعى الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت إلى عقد اجتماع لحل أمر التمديد، ولكن الحارس الأسترالي يشترط عقدًا بموسم كامل وفقًا لـ“الرياضية”.