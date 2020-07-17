علي ناشب حمدي يحتفل بعقد زواجه بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب علي بن محمد علي ناشب حمدي أحد منسوبي القوات الجوية بالمنطقة الشرقية بعقد زواجه على كريمة علي محمد عبده ناشب؛ وذلك مساء يوم الخميس الموافق 25/11/1441 بقرية الطرشية الجديدة بمحافظة صامطة بجازان.

جاء ذلك وسط حضور عدد من المدعوين من أهالي العريس والأصدقاء والزملاء حيث شارك الجميع فرحة محمد بن علي الحمدي “ونجله العريس” وامتزجت الليلة البهيجة برائحة الفل والعود والبخور.

فيما عبر العريس علي ناشب الحمدي عن سعادته بهذه المناسبة مقدمًا شكره وتقديره لكل من شاركه فرحه بالحضور أو بالاتصال أو بالرسائل من داخل المنطقة وخارجها.

بدوره أعرب والد العريس، عن سعادته بعقد زواج نجله مقدمًا شكره وتقديره لكل من حضر وبارك لهم أفراحهم أو تواصل معهم بأي حال.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة “آل ناشب” وتتمنى للعريس حياه جديدة وسعيدة انتظارًا لليلة الكبرى من حفل الزفاف.



