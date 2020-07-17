عمالة تُعيد فتح معمل حلويات بعد إغلاقه والمداهمة تكشف قوارض وعفنًا!

المواطن - حسن عسيري - أبها

ضبطت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير، وبمساندة الجهات الأمنية، أحد معامل الحلويات بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة الوافدة والتي فتحت المعمل رغم إغلاقه في وقت سابق بعد ضبط إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن فرق الطوارئ والرقابة المسائية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمنشآت التجارية، رصدت تحركات العمالة بالمعمل وتابعت ترددهم، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة المعمل الذي تبين أنه قد تم فتحه رغم إغلاقه مسبقًا بعد رصد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا.

عفن وقوارض!

وأشار إلى أنه تم مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل المعمل، فيما تم رصد تدني مستوى النظافة ومخالفة التجهيزات الصحية والتي ظهرت بها علامات التعفن والتلف إضافة إلى مخالفة تجهيزات الموقع وسوء تداول المواد الغذائية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتكاثر القوارض والحشرات بالموقع علاوة على عودة العمل من قبل مجموعة من العمالة المخالطة لحالة إيجابية تم ضبطها مسبقًا.

ونوه الحميدي إلى أنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط إضافة إلى إغلاق المعمل لتطبيق النظام بحقه.

وشدد على أن أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المنشآت التجارية المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة لضمان غذاء امن وسليم للمستهلك، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم والمنشآت التجارية المخالفة، وذلك من خلال إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم الموحد (940).



