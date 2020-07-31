عملية إرهابية لـ كتائب الموت الحوثية تنتهي بفشل ذريع

المواطن - متابعة

لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجُرح آخرون خلال الساعات الماضية، وسط فرار جماعي للناجين، أثناء إحباط القوات اليمنية المشتركة عملية إرهابية حاولت مجموعة يطلق عليها كتائب الموت تنفيذها شرق الجاح بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية دفعت، من مزارع الحسينية، مجموعة قتالية يُطلق عليها اسم “كتائب الموت” لمهاجمة الوحدات المرابطة لتأمين حياة سكان منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، بحسب “العربية”.

وأكدت الإعلام العسكري أن هذه المحاولة “انتهت بالفشل الذريع” وبخسائر فادحة للحوثيين.

وأوضح أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار مقاتلي الميليشيات قبل وصولها إلى مناطق الخطر بعدة كيلومترات، وسرعان ما تعاملت معهم مدفعية القوات المشتركة.

فرار جماعي:

وأكد مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات المشاركين في المحاولة الفاشلة، وفرار جماعي للبقية صوب الحسينية.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد تظهر جانبًا من خسائر الميليشيات وحالة الذعر والفرار الجماعي للناجين مخلفين وراءهم جثث رفاقهم.

وتلقت الميليشيات الحوثية خسائر موجعة خلال الشهر الجاري في مختلف جبهات الساحل الغربي، حيث قضت القوات المشتركة على مجموعات قتالية كانت الميليشيات قد نقلتها من صعدة ومحافظات أخرى في سياق تصعيدها الممنهج، وفق ما ذكره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.



