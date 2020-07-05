عمل فني حقيقي يلتقطه تلسكوب هابل!

المواطن - متابعة

نجح تلسكوب هابل الفضائي في التقاط صورٍ مذهلة لكثير من المجرات، لكن آخر صورة اختارت وكالة ناسا عرضها هي عمل فني حقيقي.

وقال موقع “بوي جينيوس ريبورت”: إن التلسكوب التقط صورة للمجرة “NGC 2275″، التي تضم عددًا من النجوم الفتية، ووصف الصورة الملتقطة بأنها “واحدة من أعظم الصور على الإطلاق”.

وأضاف أن المجرة تضم “فتحة مركزية ضخمة حيث الأمور هادئة”، مشيرًا إلى أن الحلقة الخارجية للمجرة هي الأكثر إثارة مع ظهور عدد لا يحصى من النجوم الفتية باللون الأزرق إلى جانب غازات وغبار.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن “المجرة بدأت بالفعل الوقوف على قدميها، وتبعد حوالي 67 مليون سنة ضوئية”، بحسب “سكاي نيوز”.

وتابعت: “النمط الذي أظهرته المجرة في هذه الصورة من تلسكوب هابل لافت للنظر بسبب طبيعته الفتية.. تشير معطياتنا إلى أن التاريخ الحديث لتكوين نجوم المجرة كان هادئًا نسبيًّا.. لا يوجد تقريبًا تكوين نجمي في الجزء المركزي للمجرة”.

وتلسكوب هابل هو مرصد فضائي أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض، ليمد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظي المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكي إدوين هابل.

يذكر أن هابل يلتقط الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، منذ إطلاقه إلى الفضاء.