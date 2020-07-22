عمومية ترميم تقرر التفويض بشراء الأوقاف وتحقيق الاستدامة المالية

المواطن - الرياض

عقدت الجمعية العمومية لجمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية اجتماعها الثاني، واعتمدت الخطة الإستراتيجية، كما تم اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالجمعية لشراء الأوقاف والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي والمنعقد عن بعد، بحضور مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واطلع أعضاء الجمعية أثناء الاجتماع على منجزاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأوضح الخالدي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية، وترشيح أعضاء “احتياط” لعضوية مجلس الإدارة.

من جهته شكر الخالدي أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم، وسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خدمة الأسر المستفيدة في المنطقة، وأشار إلى أن الجمعية ستواصل في مهمتها التنموية وتوفير حياة كريمة وبيئة مناسبة لكل المستفيدين من خدماتها، مشيدًا بدور الجهات الداعمة للجمعية وشركاء النجاح الذين يشكلون ركيزة لترميم في مهمتها ويثبتون كل يوم بعطائهم المؤثر في صناعة الفرق في إسعاد مستفيدي الجمعية.



