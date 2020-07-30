غربلة مُفاجئة في الأهلي خلال اليومين القادمين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي على موعد مع إجراء غربلة مُفاجئة في الجانب الإداري، وذلك قبل استئناف المباريات وعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وقال حساب برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر “تويتر”: إن الأهلي بصدد رؤية تغيير إداري في منصب هام بفريق القدم، وسيتم الإعلان عنه خلال اليومين القادمين.

من ناحية أخرى، نشر الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، فيديو مثيرًا ألمح من خلاله بوجهته المقبلة بعد مغادرة الأهلي.

وعرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

رسالة صادمة من دي سوزا لجماهير الأهلي: وفي سياق آخر، يستعد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للعودة لـ تدريبات الراقي، وذلك بعد أن وجّه للجماهير رسالته الصادمة مؤخرًا حول إصابته من جديد بـ فيروس كورونا. وكان اللاعب البرازيلي كتب عبر حسابه في “تويتر” يوم الجمعة الماضية: ”لقد تفاجأت عندما اكتشفت أنني أُصبت بـ كورونا من جديد بعد المسحة التي قُمت بها في السعودية، واليوم مر 37 يومًا على شعوري بأعراض كورونا”. وأضاف دي سوزا: ”كنت أشعر بالصداع وآلام في الجسد لمدة 3 أيام، وهذا يعني أن الأعراض لم تظهر علي خلال أكثر من 33 يومًا”. وتابع دي سوزا: ”كل ما أود قوله، هو أنني سأتبع تعليمات السلطات المحلية، وأريد أن أُوضح أنني لا أنقل المرض حاليًّا لأي شخص، كما أنني أملك حصانة ضد الفيروس”. في سياق آخر، حسم الفريق الكروي الأول بالأهلي، مصير النجم السوري عمر السومة، وذلك بعدما ترددت أنباء صحافية عن اهتمام النصر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. أزمات عديدة في الأهلي: وكان النصر سعى للتعاقد مع النجم السوري السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة؛ كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة.



