غرفة الرياض تطرح 118 #وظيفة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (118) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 3 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة عبداللطيف وعبدالرحمن العواد.

– مستشفيات دله.

– مؤسسة سانية للتجارة.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع.

– مهندس ميكانيكا.

– فني تكييف وتبريد.

– رسام أوتوكاد.

– ممرضات.

– موظفة تسويق إلكتروني.

– بائعة.

– محاسبة.

– موظفة خدمة عملاء عبر الهاتف.

– مشرفة معرض.

– مصورة.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



