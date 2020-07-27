غلطة سراي يُفسد مخطط مايكون والنصر

المواطن - محمد سمعه

أفسد نادي غلطة سراي التركي مخطط اللاعب البرازيلي مايكون الذي غادر نادي النصر بالفترة الأخيرة، وذلك بعد نهاية عقده مع أصفر العاصمة حيث لعب مع الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وكانت إدارة النصر، قدمت عرضًا جديدًا لـ مايكون من أجل إرساله لـ غلطة سراي أملًا في إقناعهم بالتخلي عن خدماته نهائيًا خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ “الاقتصادية”.

ولكن جاء الرد صادمًا من غلطة سراي وفقًا لـ Sportx حيث رفض الاقتناع بمطلب مايكون مما يعني أن النادي التركي أفسد مخطط المدافع البرازيلي ونادي النصر.

السبيل الوحيد لـ مايكون للانضمام لـ النصر

وكان غلطة سراي أخبر مايكون أن السبيل الوحيد للانضمام إلى النصر هو دفع أصفر العاصمة 3 ملايين يورو وإلا فإنه سيبقى مع الفريق التركي حتى نهاية عقده.

وفي وقت سابق، دشنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر وسمًا عبر “تويتر” أعربت فيه عن غضبها الشديد وذلك قبل أيام من استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة مطلب لـ النصر

وجاء الوسم بعنوان” العدالة مطلب النصراويين” وذلك بسبب عدم مساندة الاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي النصر في قضية مايكون حيث رحل عن العالمي بشكل رسمي لنادي غلطة سراي التركي مما يؤثر على عدد الأجانب للفريق النصراوي في المباريات الثماني المتبقية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وأضاف الكثيرون من جماهير النصر عبر الوسم أن وزارة الرياضة واتحاد القدم لم يدعما النصر في قضية التجديد لـ مايكون عكس ما حدث مع الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال الذي جدد عقده مؤخرًا ولمدة عامين.



