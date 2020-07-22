فالفيردي يقتحم قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

انضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فيدي فالفيردي، إلى قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإسباني الممتاز الموسم الرياضي الحالي، والذي انتهى يوم الأحد الماضي.

فيدي فالفيردي:

وستظل منافسات موسم 2020 حاضرة دائمًا في ذاكرة اللاعب الأوروجوياني الشاب، صاحب الـ22 عامًا، ليس فقط بسبب أزمة فيروس كورونا، بل أيضًا بسبب تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبلغت سرعة فالفيردي 35.06 كم/ ساعة، ليحتل المركز الثامن في التصنيف الذي يتصدره نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مايوركا، الإسباني داني رودريجيز، بمعدل 35.72 كم/ ساعة.

وشارك فالفيردي في 43 لقاء مع ريال مدريد هذا الموسم، ولا تزال أمامه فرصة لزيادة هذا الرقم؛ نظرًا لأن المرينغي سيلعب أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في 7 أغسطس المقبل.

وأصبح اللاعب الشاب وكأنه فأل حسن في وسط ملعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ لأن كتيبة زيدان لم تخسر أي مباراة خلال مشاركته أساسيًّا، بالإضافة إلى مهاراته الفنية، فإن قوته البدنية جعلته يحتل المركز الثامن في تصنيف أسرع لاعبي الليغا بالشراكة مع الإسباني إياجو أسباس.

وضمت القائمة أيضًا سيميدو، لاعب برشلونة، الذي جاء في المركز الثالث بمعدل 35.16 كم/ ساعة؛ وماركوس يورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، الذي يتواجد في المركز السادس بمعدل 35.09 كم/ ساعة.

وجاء فيرلاند ميندي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المركز السابع بمعدل 35.07 كم/ ساعة.



