فحوصات تحسم مصير تاهرات قبل العودة 4 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

يخضع نجم نادي أبها، الجزائري مهدي تاهرات لفحوصات طبية للاطمئنان على إصابته قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

مهدي تاهرات

وتعرض مهدي تاهرات لإصابة خلال مباراة أبها ضد نجران الودية بالأمس، حيث شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة، وسيخضع لفحوصات طبية والأشعة اللازمة.

ومن المقرر أن يجري مهدي تاهرات الأشعة اليوم في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة عسير، من أجل معرفة حجم الإصابة التي تعرض لها وفترة العلاج، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وفضل المدير الفني التونسي عبد الرزاق الشابي، إراحة النجم الجزائري خوفًا من الإصابة، ومن المقرر أن يُرافق اللاعب طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، خالد غريسة، لبحث حالته وتحديد العلاج المناسب.

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثامن، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأبهاوي في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، واهتزت شباكه 39 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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