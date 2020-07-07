فحوصات طبية شاملة للاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لفحوصات طبية، من أجل الاطمئنان على سلامتهم قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

فحوصات للاعبي الاتحاد

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، صورًا أثناء إجراء اللاعبين لفحوصات طبية شاملة في المستشفى السعودي الألماني بعسير ضمن برنامج معسكر الفريق الإعدادي في أبها.

وانطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في منطقة عسير، يوم الأحد الماضي، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.