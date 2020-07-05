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فرع إدارة المساجد بجازان عن فيديو إمام العود المزعوم: ليس من منسوبينا
أكدت الإدارة أنها ستخذ كافة الإجراءات القانونية

فرع إدارة المساجد بجازان عن فيديو إمام العود المزعوم: ليس من منسوبينا

2020/07/05
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فرع إدارة المساجد بجازان عن فيديو إمام العود المزعوم: ليس من منسوبينا
المواطن - جازان
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1 مساجد جازان تتوعد:
2 تغريدة مغرضة:

رد فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، على مقطع فيديو متداول نشره أحد الأشخاص المغرضين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن إمام أحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود- على حدّ زعمه.

وقالت الإدارة: إن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة.

مساجد جازان تتوعد: 

وشدد الفرع على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالبًا بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع.

تغريدة مغرضة: 

وكان أحد الحسابات بموقع تويتر، نشر تغريدة قالت فيها: إن الفن والطرب والأدب والثقافة ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد، وهذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا، وظهر في المقطع وهو يعزف على آلة العود، وأحدثت التغريدة جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ومعارض؛ ما استدعى إصدار بيان إعلامي من فرع المساجد والدعوة والإرشاد بجازان للتوضيح.

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