فعاليات ثقافية ورياضية ضمن صيف أحد رفيدة بمنتزه الحبلة

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تفقد محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، يرافقه مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة ومركز الواديين، منتزه الحبلة السياحي الذي يقصده عشرات الآلاف من المصطافين كل عام، وممشى الدراجات الهوائية.

فعاليات متعددة

واطلع المتعب، على جميع الاستعدادات والتجهيزات لإقامة عدة فعاليات ضمن صيف المحافظة 41، ثم تفقد القرية الشعبية، والتي ستُفتتح بفعاليات شعبية ومسابقات مختلفة على مسرح القرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١١/١٦، فيما ستقام فعاليات أخرى، كتحجير السيارات في يوم ١١/١٨ ، والدراجات الهوائية في يوم ١١/٢١ ، ورياضة المشي بعد صلاة العصر في يوم ١١/٢٣.

الفعاليات الثقافية

وأشاد المتعب، بالدور الملموس لرئيس مركز الواديين يحيى مجدع، ولرئيس البلدية متعب عبدالله، وذلك في الإشراف والإعداد لجميع الفعاليات، وتهيئة وتجهيز المواقع، وللجهات الأمنية والإسعافية على ما تقدّمه من جهود، مع الدعوة للجميع بالحضور لهذه الفعاليات والتقيد بالاحتياطات الاحترازية.