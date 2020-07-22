فلسطين تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 356 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9088 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2124 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



