فلكلور Taylor swift الألبوم الأفضل في مسيرة تايلور سويفت

المواطن - سعد البحيري

قد يكون ألبوم فلكور الذي أطلقته الفنانة الأمريكية Taylor swift تايلور سويفت في الساعات الأخيرة هو الأجمل في تاريخ مسيرتها الفنية بحسب ما أكدته صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية فيما أبدى العديد من متابعي النجمة الأمريكية إعجابهم بهذا الألبوم النادر.

تحفة فنية

بدوره قال الممثل كولتون هاينز إن هذا الألبوم هو تحفة فنية بمعنى الكلمة متحدياً العثور على تغريدة واحدة تنتقده أو تتحدث عنه بشكل سلبي.

وقال هاينز: إذا رأيت تغريدة سلبية واحدة ، فسأرسل لك رحلة طيران لأي مكان تريده .. وتابع إذا احتاجني أي شخص فأنا سأقوم بحياكة سترة مع قطتي فيما أستمع إلى هذا الألبوم حتى العقد التالي.

الألبوم الثامن

يذكر أن فلكولو هو الألبوم الثامن للفنانة Taylor swift من داخل الاستوديو ويضم 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة منه أغنية إضافية عنوانها “ذي ليكس”. وقالت Taylor swift عبر تويتر وانستقرام : معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل، في إشارة إلى هذا الألبوم. وتعاونت سويفت في هذا الألبوم مع فرقة بون آيفر وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة ذو ناشيونال، آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة. وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات ألبوماتها السابقة. وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان “لافر. وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.



