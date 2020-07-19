فلوريدا تسجل أعلى من 10000 إصابة بكورونا

المواطن - متابعة

سجلت فلوريدا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الأحد، في خامس يوم على التوالي تعلن فيه الولاية الأمريكية رصد ما يزيد على 10 آلاف حالة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات تقترب من السيطرة على الفيروس.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي منذ ظهوره وتحطيم فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وغيرها من ولايات الجنوب والغرب أرقامًا قياسية كل يوم.

ورغم الإصابات اليومية القياسية بأنحاء البلاد، تضغط إدارة ترامب لفتح المدارس خلال أسابيع قليلة وتقاوم أمرًا اتحاديًّا بوضع الكمامات في الأماكن العامة.

ودافع ترامب عن أسلوب إدارته لأزمة الوباء في مقابلة بثت الأحد وكذلك عن تصريحه بأنه لا توجد سوى “جمرات” من الفيروس تظهر في أنحاء البلاد.

جمرات!

وقال ترامب: “لدينا جمرات وليست نيران. فلوريدا أصبحت أكثر اشتعالًا لكن ستصبح الأمور تحت السيطرة”.

وجدد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز تأكيده بأن الفيروس سيختفي في النهاية، قائلًا: “سأكون على صواب في النهاية.. سيختفي”.

وحذر خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من احتمال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الخريف والشتاء.

وأعلنت 14 ولاية على الأقل زيادات قياسية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال يوليو حتى اليوم، منها ألاباما وأريزونا وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولاينا ونيفادا وتكساس.



