فنانو حفر الباطن عن قرار اقتناء الأعمال الفنية: سيظل خالدًا في وجدان كل فنّاني المملكة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أبدى عدد من الفنانين التشكيليين بمحافظة حفر الباطن سعادتهم بالتوصية المرفوعة من ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين السعوديين.

وقال الفنان التشكيلي حمد العقيل: نعرب عن سعادتنا وعن امتناننا على الموافقة على مقترح سمو سيدي ولي العهد لدعم الحركة التشكيلية في وطننا الغالي وتحفيز الشاب السعودي نحو التقدم والازدهار في مجال الفن والثقافة، وبإذن الله سيحقق الشباب والشابات السعوديين طموحهم وطموح الوطن لإظهار مشاعرهم الفنية بأجمل صوره.

واعتبرت الفنانة التشكيلة العنود المقبل القرار نقطة تحول تعكس عمق الفكر والنظرة الثاقبة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله وثقته بالإبداع الوطني السعودي ليكون واجهة حضارية ثقافية للعالم بأسره، وسيكون حافزًا قويًّا للاختلاف والتميز والجودة والخروج عن المألوف.

وذكرت الفنانة التشكيلة ود الرويلي بأن توجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين السعوديين يعتبر قرارًا وقفزة أُخذت بعين الاعتبار لما فيه من تشجيع لأبناء الوطن أولًا ومحترفين القطاع الثقافي والفنون ثانيًا أمام بقية الدول، والباقي علينا كفنانين وفنانات يجب أن نبرز أنفسنا بعد هذا الدعم غير المستغرب من حكومتنا وولي العهد.

أما الفنانة بيان عبدالعزيز ذكرت بأن القرار يعتبر شرف كبير ومدعاة للفخر والاعتزاز وسيظل خالد في وجدان كل فنّان وفنّانه تَشْكِيلَيْهِ سعودية، وأضافت: هنيئًا لهذا الوطن هذا القائد المتفرّد بذائقته الفكرية والفنية وحرصه الدائم على دعم أبناء وبنات هذا الوطن في شتى المجالات.

بدورها قالت الفنانة موضي الشمري: أرى أنه قرار صائب لكونها مقرات حكومية رسمية فيجب أن تُبرَز فيها أعمال أبناء الوطن، ومن باب دعمها لمواهبهم كما أنها ترمز للحب والولاء لوطننا الحبيب.

وشكرت الفنانة أمل الحنايا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار الذي يعتبر سابقه عظيمة لدعمهم إلا محدود لأبناء الوطن من فنانين وملهمين لاقتناء أعمالهم الفنية والتي تعتبر جزء من ثقافتنا وحضارتنا.

ومن جانبه، بين النحات والفنان التشكيلي تركي الظفيري أن اقتصار الأعمال المقتناة على الفنان السعودي حلمٌ يدور بخاطر كل فناني الوطن، كنّا دائمًا نطمح لذلك فبلدنا أولى بما نقدم فالفنان السعودي ابن الثقافة السعودية والتاريخ والعادات التي مزجت في ذاكرته وإبداعه والمتلقي السعودي كان بحاجة لعمل يمس ثقافته وعاداته.

وتابع الظفيري: بعد تغريدة وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان قال فيها: “دعمًا للفنون والإبداع في بلادي، أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على موافقته على مقترح سمو سيدي ولي العهد، بتوجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الأعمال الفنية على الأعمال الوطنية في مقراتها الرسمية”. وإصدار القرار بذلك كانت البشرى والفرحة متداولة بالوسط التشكيلي الكثير من الزملاء الفنانين سواء بمجال النحت أو التشكيل كانت الفرحة تغمرهم لثقة حكومتنا الرشيدة بقدراتنا الفنية.

وأضاف: هذه الثقة الممنوحة من سيدي خادم الحرمين الشريفين نحن أهلًا لها أعمال الفنان السعودي كانت ولا زالت بمصاف الأعمال العالمية والمشاركات الدولية خير دليل، وللخبر وقعه المفرح في نفوسنا كفنانين والمتلقي للفن سيجد ما يبحث عنه وقريب منه ومن ذائقته وكلنا أمل في أن الفن السعودي سينتعش وينتشر ويكون هو الهوية الفنية فالساحة الفنية ثرية بالمبدعين من أبناء الوطن.



