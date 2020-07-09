فهد المولد .. ضحى بالكثير لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد باقديم الوكيل السابق لـ فهد المولد لاعب الاتحاد عن مواقفه التي ضحى بها من أجل النادي؛ وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين المولد وإدارة الاتحاد بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة.

وكتب فهد باقديم عبر حسابه في “تويتر” عن فهد المولد قائلًا: “لا أنسى مواقفك عندما كنت وكيلك وكنت لاعبًا حرًا، وكانت هناك عروض قوية داخلية وخارجية ورفضتها كلها واخترت الاتحاد”.

وأضاف باقديم: “وعندما كان النادي بدون رئيس انتظرت حتى حضر الرئيس الذهبي وجددت عودتك من أجل الكيان، واتجهت للقنوات الرسمية وبهدوء، موفق يا بطل”.

متحدث الاتحاد يكشف كواليس أزمة فهد المولد

وفي وقت سابق، كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كواليس أزمة اللاعب فهد المولد مع النادي، حيث قرر فجأة مغادرة معسكر الفريق في أبها، دون إذن.

وتحدث أحمد صادق دياب لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “إذا كان فهد المولد لديه ما يُثبت وجود أي متأخرات على نادي الاتحاد فليقدمها”.

وأضاف متحدث الاتحاد: “تم تسليم فهد المولد جميع حقوقه، وليس للاعب ريال واحد على النادي، وهو غادر المعسكر فجأة، ونسي جميع مواقف الرئيس والنائب الإيجابية في فترة توقفه، وإن كان له مستحقات لدى جهة غير الاتحاد فليذهب لهم، العقد الذي بيننا وبين فهد المولد ليس فيه أي متأخرات مالية”.

وتابع دياب: “لاعبون كبار حاولوا التدخل بالموضوع وحله، ولكن فهد المولد لم يرد على أحد”.

رسالة نارية من جمال عارف لـ فهد المولد

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة هجومية للاعب فهد المولد؛ وذلك بسبب مغادرته معسكر الفريق في أبها دون إذن، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وكتب جمال عارف عبر حسابه في “تويتر”: “يجب أن يعرف الجميع أن الاتحاد الكيان الكبير لا يمكن أن تمارس عليه ضغوطات من أي لاعب مهما كان“.

وأضاف عارف: ”يجب أن يعرف كل لاعب أن الاتحاد لا يمكن أن يخضع لرغبات ومطالبات غير موجودة، اسمع يا فهد المولد، الاتحاد أكبر منك ومن أي لاعب يمارس مثل هذه الأساليب“.

وواصل عارف قائلًا: “احترم الاتحاد وجمهوره الذي صنع لك كل هذه النجومية التي لم ولن تجدها في أي نادٍ، هروبك بهذه الطريقة ليس في مصلحتك على الإطلاق ولو كانت لديك أي مطالبات مالية فهناك عدة طرق لحفظ حقوقك بدون هذه الأساليب“.

وتابع عارف: ”ثق تمامًا أنك الخاسر الأكبر، ولا بد أن يطبق عليك النظام حتى لا تستشري الفوضى”.