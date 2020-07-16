فوز آرسنال ضد ليفربول يحرم كلوب من رقم خُرافي

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ الخسارة بـ مباراة آرسنال ضد ليفربول، حيث تمكن الفريق اللندني من الفوز بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبعد خسارة الريدز في مباراة آرسنال ضد ليفربول، حُرم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من إمكانية تخطي النقطة رقم 100 في الدوري الإنجليزي، حيث كان سيتجاوز رقم مانشستر سيتي الذي حقق 100 نقطة وفاز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2017/2018.

ولو كان نجوم الريدز نجحوا في الفوز في لقاء آرسنال ضد ليفربول، ثم الفوز على تشيلسي بالجولة السابعة والثلاثين، ثم الفوز على نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة والثلاثين، لوصل رصيد ليفربول إلى 102 نقطة، ليتجاوز رقم مانشستر سيتي، ولكن فوز آرسنال ضد ليفربول، حرم كلوب من فرصة تحقيق هذا الرقم المميز.

وكان كلوب علّق بعد مباراة آرسنال ضد ليفربول قائلًا: “صحيح أننا ارتكبنا أخطاء قاتلة وغريبة ولكن هذا الأمر طبيعي ووارد حدوثه، وبالطبع حدث معنا”.

الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول

وبدأ الشوط الأول سريعًا، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي الريدز، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في مباراة آرسنال ضد ليفربول.

وتمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني من إحراز الهدف الأول للريدز، بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول، بعد عرضية متقنة من اللاعب الأسكتلندي أندي روبيرتسون.

وتراجع أداء الريدز، بعد ذلك في مباراة آرسنال ضد ليفربول، مما جعل الأرسنال يقوم ببعض المحاولات الهجومية الخطيرة من أجل إحراز هدف التعادل.

وعند حلول الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول، تمكن اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت من إحراز هدف التعادل للجانرز مستغلًّا تمريرة خاطئة من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول، نجح اللاعب ريس نيلسون في تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال بالدقيقة الخامسة والأربعين من تمريرة جيدة من الفرنسي لاكازيت مستغلًا خطأً قاتلًا من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول، بتقدم الأرسنال بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد ليفربول

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة آرسنال ضد ليفربول، هدأ الأداء بين الفريقين، حيث سنحت فرص قليلة لـ ليفربول من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، بفوز الجانرز بثنائية مقابل هدف، ليتجمد رصيد ليفربول عند 93 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد أرسنال 53 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباراة آرسنال ضد ليفربول، أُقيمت على ملعب الإمارات، معقل الأرسنال في العاصمة البريطانية لندن.



