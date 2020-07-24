فوز ميلان اليوم يُهدد روما في ترتيب الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

يُواجه نادي ميلان، اليوم الجمعة، فريق أتالانتا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، حيث يهدف الميلان للفوز والصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقبل انطلاق مباراة ميلان ضد أتالانتا، يحتل الروسونيري المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة.

أما نادي أتالانتا فيحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي يوفنتوس صاحب المركز الأول.

وإذا نجح ميلان في الفوز على فريق أتالانتا، فسوف يصعد الروسونيري للمركز الخامس ليُصبح رصيده 62 نقطة، بينما يتراجع روما للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

وقبل انطلاق مباراة ميلان ضد أتالانتا، كان الروسونيري أعلن عن تجديد عقد المدرب ستيفانو بيولي في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن حقق الميلان نتائج إيجابية تحت قيادته بعد العودة من الإيقاف، ساهمت في تحسين مركز الفريق في ترتيب الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يُحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي رغم الخسارة:

في سياق آخر، سقط نادي يوفنتوس أمس الخميس، في فخ الخسارة ضد نادي أودينيزي بثنائية مقابل هدف، مما أدى لتوقف رصيد اليوفي عند 80 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي، وبالتالي تأجيل حسم لقب الدوري.

أما نادي أودينيزي فأصبح رصيده 39 نقطة في المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي.

بريشيا وسبال يهبطان بسبب مركزهما في ترتيب الدوري الإيطالي:

جدير بالذكر أن ناديي بريشيا وسبال هبطا رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي وذلك بسبب احتلالهما للمركزين الـ19 والـ20 على الترتيب في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وقبل إقامة مباراة ميلان ضد أتالانتا، كان الروسونيري سقط في فخ الخسارة من أتالانتا في لقاء الدور الأول بخماسية دون رد.

ويحتل نادي إنتر ميلان حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد نادي لاتسيو في المركز الرابع برصيد 72 نقطة، وذلك بعد فوزه الصعب أمس الخميس على حساب فريق كالياري بثنائية مقابل هدف.

ويتواجد نادي نابولي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، أما نادي ساسولو فيتواجد بالمركز الثامن برصيد 48 نقطة.

أما نادي هيلاس فيرونا فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة.



