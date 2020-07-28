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فيديو.. أدوية يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام
في ظل انتشار فيروس كورونا

فيديو.. أدوية يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام

2020/07/28
الساعة 1:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. أدوية يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام
المواطن - الرياض

تحدث مختار العمر، وهو صيدلي إكلينيكي متخصص في علاج أمراض الباطنة، الأدوية التي يحتاجها الحاج في موسم حج هذا العام 1441هـ، خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال العمر، خلال مداخلة له في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن هناك أدوية أساسية يجب أن تكون ضمن حقيبة الحاج العلاجية، منها مسكنات الحرارة، وأملاح تعويضية، والتي تكون في شكل مساحيق، بجانب مضادات السعال والبلغم.

ونصح العمر بضرورة أن يتوافر مع الحاج مراهم لعلاج التسلخات والطفح الجلدي، والذي يمكن أن يظهر على مناطق بالجسم جراء الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة.

وشدد أيضًا على أن يجلب الحاج فيتامين “C” لتقوية المناعة، بالإضافة لمعقم كحولي وكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 




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