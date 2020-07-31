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فيديو.. أمطار المساء بالبرك والغيوم تغلف السماء

فيديو.. أمطار المساء بالبرك والغيوم تغلف السماء

2020/07/31
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. أمطار المساء بالبرك والغيوم تغلف السماء
المواطن- محمد الغبيشي- البرك

هطلت مساء اليوم الجمعة أمطار غزيرة على محافظة البرك، شملت محافظة البرك ومركز ذهبان ومركز عمق ومركز المرصد ومركز الفيض وذرا والمديد والجمة والكدا.

من جهة أخرى، أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

 




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