فيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بـ أحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

شهدت محافظة أحد رفيدة ومراكزها خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الثلاثاء أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

وتوقعت الأرصاد بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كذلك لا يستبعد تكون السحب الركامية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.



