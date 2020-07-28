فيديو.. إقبال كبير على كورنيش جازان بعد هطول الأمطار

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء أمس الاثنين، إقبال الأهالي والزوار على الوجهة البحرية بكورنيش جازان للاستمتاع بالأجواء الجميلة، بعد هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت، مما أسهم في اعتدال الأجواء، في ظل ما تشهده المنطقة الجنوبية من هطول للأمطار الغزيرة منذ عدة أيام.

إقبال كثيف على شاطئ السباحة:

وشهد شاطئ السباحة بكورنيش جازان الجنوبي، إقبالًا كثيفًا من السياح والمتنزهين، مع بدء إجازة عيد الأضحى، لممارسة السباحة، في الوقت الذي يجد فيه الأطفال أجمل الأوقات للاستمتاع بالشاطئ والرمال، وتحت مراقبة رجال الأمن بدوريات حرس الحدود.

الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي:

وشهدت الواجهة البحرية بكورنيش جازان الجنوبي، مساء اليوم، توافد أعداد كبيرة من العائلات، للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والتي تضم مسطحات خضراء، وممرات مشاة، ومجسمات جمالية، ومناطق للألعاب الترفيهية، ومنطقة مخصصة لممارسة ركوب الخيل.

الجدير بالذكر أن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي والشمالي في مدينة جازان تسجل توافد أعدادًا كبيرة، وذلك مع بدء إجازة عيد الأضحى وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة جازان، ولكونها أماكن مفتوحة، وبعيدًا عن الأماكن الترفيهية المغلقة التي تلزم لبس الكمامات بداخلها للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



