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فيديو.. اكتمال 72% من مشروع الدائري الثالث في المدينة المنورة
يهدف إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة

فيديو.. اكتمال 72% من مشروع الدائري الثالث في المدينة المنورة

2020/07/01
الساعة 9:46 صباحًا
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فيديو.. اكتمال 72% من مشروع الدائري الثالث في المدينة المنورة الدائري الثالث
المواطن - المدينة المنورة

أعلنت وزارة النقل عن اكتمال 72% من مشروع الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة والذي يمتد إلى مسافة 84 كم.

وبحسب مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، تبلغ قيمة الدائرة الثالث 286 مليون ريال، فيما تتمثل أهداف المشروع في تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، وتسهيل حركة تنقل المركبات، واختصار زمن التنقل، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري وخفض معدلات الحوادث، وخدمة سكان المخططات السكنية.

ويتكون مشروع الدائري الثالث من 9 جسور علوية، 3 تقاطعات رئيسية، 8 منحدرات رابطة، 10 طرق للخدمة، 6 منحدرات حلقية.

كما يعمل في الدائري الثالث 350 مهندساً وعاملًا، بالإضافة إلى 120 آلية ومعدة.



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