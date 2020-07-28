فيديو.. الضباب يعانق مرتفعات السودة ويدفع الأهالي للتنزه

المواطن - فهد القحطاني - أبها

شهدت مرتفعات السودة منذ ساعات الصباح الأولى تجمعًا للضباب، حيث كانت حركة الضباب تصاعدية مستقرة على أعلى سفوح جبال السودة بسبب وجود بعض الرياح التي حدت من انتشاره إلى وقت ما بعد الظهيرة ليبدأ بالصعود بعد هدوء الرياح ليغطي المكان والمرتفعات خلال هطول الأمطار.

وهطلت اليوم أمطار على السودة؛ مما أدى إلى حجب الرؤية، ولكن رغم الطقس والضباب خرج عشرات المتنزهين من الأهالي والمصطافين للاستمتاع بمشاهدة الضباب وهطول الأمطار التي أضفت للطبيعة مناظر خلابة.

الجدير بالذكر أن الأجواء توحي باستمرار تكون الضباب وهطول الأمطار حسب ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن توقعات طقس الغد.

طقس الأربعاء:

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وكذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.



