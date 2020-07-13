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فيديو.. القوات المسلحة.. جاهزية قتالية وإجراءات احترازية

فيديو.. القوات المسلحة.. جاهزية قتالية وإجراءات احترازية

2020/07/13
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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فيديو.. القوات المسلحة.. جاهزية قتالية وإجراءات احترازية
المواطن - الرياض

تمارس القوات المسلحة دورها بأعلى درجات جاهزيتها القتالية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الدفاع عبر تويتر مقطع فيديو يوثق جانبًا من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع الفيديو جانبًا من عمليات تعقيم الأسلحة والمعدات وقياس درجة الحرارة.




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