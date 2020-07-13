فيديو.. القوات المسلحة.. جاهزية قتالية وإجراءات احترازية

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المواطن - الرياض

تمارس القوات المسلحة دورها بأعلى درجات جاهزيتها القتالية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.

#فيديو_الدفاع

القوات المسلحة تمارس دورها بأعلى درجات جاهزيتها القتالية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.#نعود_بحذر pic.twitter.com/TdNgXHLu7r — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) July 13, 2020

ونشرت وزارة الدفاع عبر تويتر مقطع فيديو يوثق جانبًا من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع الفيديو جانبًا من عمليات تعقيم الأسلحة والمعدات وقياس درجة الحرارة.



