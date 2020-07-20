فيديو.. المذيعة سقطت سنها على الهواء واستمرت ببث الأخبار!

المواطن - متابعة

كثيرة هي المواقف الطريفة أو المحرجة التي تقع خلال البث المباشر، إلا أن ما حدث مع المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو، كان غير متوقع على الإطلاق.

إذ خلال إذاعتها لنشرة إخبارية على قناة “1+1” الأوكرانية، تعرضت المذيعة ماريتشكا بادالكو لموقف محرج، عندما سقطت سنها الأمامية على نحو مفاجئ أثناء قراءة الأخبار.

وتعاملت ماريتشكا مع الموقف بحرفية عالية، حيث واصلت تقديم النشرة، الأمر الذي جعل كثيرين يعلّقون على مقطع الفيديو الذي انتشر بعد الحادثة، ويثنون على تصرف المذيعة، بحسب “سكاي نيوز”.

ووفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فقد علقت ماريتشكا على الموقف كاشفة أن هذه السن كانت قد سقطت قبل عشر سنوات، بعدما تسببت ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

وبيّنت ماريتشكا أنها تلقت دعمًا كبيرًا من جانب كثيرين شاهدوا الفيديو، وقالت: إنه من الضروري أن يحافظ الشخص على هدوئه في مثل هذه الظروف.



