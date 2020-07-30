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فيديو.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه

فيديو.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية

2020/07/30
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, الملك سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية الملك سلمان بن عبدالعزيز
المواطن - واس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي “غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.

 

 




3 تعليقات
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أحمد محمد مبروك المولد
1 ساعة

الف مليون الحمد لله على السلامه سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين اتمنى من الله تعالى ان تكون في اتم الصحه والعافيه ويطول الله بعمرك ويجعلك ذخرا للبلاد والعباد

0
رد
ابنكم البار عبد السلام كاملي
1 ساعة

الف مليون الحمد لله على السلامه سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين اتمنى من الله تعالى ان تكون في اتم الصحه والعافيه ويطول الله بعمرك ويجعلك ذخرا للبلاد والعباد

0
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صلاح همام
4 ساعة

ألف مليون سلامه لخادم الحرمين الشريفين متعك الله بالصحه والعافيه

0
رد
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