فيديو.. تركيا وقطر يرسلان آلاف الصوماليين للانضمام إلى ميليشيا السراج

المواطن - متابعة

كشف تقرير بثته قناة الغد، أن هناك آلاف الصوماليين خدعتهم تركيا وقطر وأرسلتهم للحرب في ليبيا، في حرب بالوكالة لينضموا إلى ميليشيات حكومة السراج في ليبيا.

وأضاف التقرير أن هناك تقارير صحفية كشفت أن هناك أكثر من 2000 صومالي انضموا إلى حكومة طرابلس وبانتظار نشرهم في الصفوف الأولى في جبهة القتال، وأن بعضهم منحوا الجنسية القطرية في وقت سابق، وأن المئات غُرر بهم بسبب الفقر والبطالة.

وأوضح التقرير أنه بحسب مراقبين فإن الدوحة مثلت خلال الفترة الماضية قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ويتم توزيعهم في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.



