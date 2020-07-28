فيديو .. توقعات الطقس في المشاعر المقدسة هذا العام

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المهندس علي الغامدي، توقعات الطقس في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1441، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير جميع المعلومات البيئية والأرصادية على مدار الساعة للجهات المستفيدة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل أداء المناسك في ظل الظروف الاحترازية الاستثنائية المتبعة.

متابعة للطقس:

وبين المهندس الغامدي أن الهيئة تعمل على متابعة حالة الطقس والظواهر الجوية الخاصة بالمشاعر المقدسة ورصدها على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة تشمل تقنيات الرصد المتقدمة وكوادر وطنية متخصصة.

وأوضح أن الهيئة تعمل فيما يخص الجانب البيئي على قياس جودة الهواء في المشاعر، وتقوم بتقديم نشرة يومية بذلك للمستفيدين، كما تقوم فرق التفتيش البيئي بمراقبة تطبيق الالتزام البيئي في المشاعر المقدسة ومتابعته لضمان تمكين حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة وصحية.

الظواهر الجوية في الحج:

وقدم نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد تقريرًا كاملًا عن الطقس المتوقع في المشاعر المقدسة لهذا العام، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، طقس الحج والظواهر الجوية المتوقعة مع نبذة تاريخية لمواسم سابقة.

طقس المشاعر اليوم:

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن جودة الهواء صحية (خضراء) في المشاعر المقدسة اليوم الاثنين، إذ سجلت مكة المكرمة ومنى وعرفات 42 مئوية والرطوبة 75%، بينما جاءت تراكيز غازات جودة الهواء صحية خضراء والتي شملت أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، ذرات الغبار، الأوزون الأرضي، ثاني أكسيد الكبريت.



