فيديو.. خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهذا أفضل الأدعية

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أن من أفضل الأدعية في يوم عرفة هو كما قال رسول الله ﷺ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء: من أفضل الأدعية في #يوم_عرفة قال ﷺ : خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.#حج1441 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/YRSplzeEvO — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 30, 2020

وقال الشيخ المطلق في حواره إلى قناة السعودية اليوم الخميس: يوم عرفة هو من أفضل أيام السنة وهو اليوم المشهود.

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم بعد أن قضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ونُقل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف عليه اليوم الخميس، وهو ركن الحج الأعظم.

صيام يوم عرفة:

وفي تصريحات سابق، أكد الشيخ المطلق، أن صيام يوم عرفة من مواسم الخيرات التي لا يفرط فيها مسلم لقوله ﷺ: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

وأضاف الشيخ المطلق: ولم يستثنِ ﷺ موافقته ليوم سبت فدلَّ على جواز صيام السبت لاسيما إن وافق الأيام الفاضلة، وقد رد العلماء قديمًا وحديثًا قول من قال بكراهته أو تحريمه.

وقد جاء الفضل في صيام يوم عرفة حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه فعن هنيدة بن خالد- رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين) صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.

كما قال رسول الله ﷺ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.



